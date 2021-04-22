В мире увеличился спрос на никель Согласно последнему отчёту World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе-феврале 2021 года предложение на мировом рынке никеля превысило видимый спрос на 23,6 тыс. тонн.



Для сравнения - по итогам всего 2020 года разница составила 178,1 тыс. тонн. За первые 2 месяца года производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 400,5 тыс. тонн, спрос - 377 тыс. тонн.



Китай нарастил выплавку на 5,2 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом, при этом видимый спрос достиг 188,5 тыс. тонн, что на 28 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Мировой видимый спрос в целом также улучшился - на 48 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.



В течение февраля производство обработанного никеля находилось на уровне 197,6 тыс. тонн, потребление - 180,6 тыс. тонн.



МинПром



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