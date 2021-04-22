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Глобальная индустрия авиаперевозок пока не рассчитывает на прибыль

22.04.21 08:52
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В 2021 году глобальная индустрия пассажирских авиаперевозок понесет убытки в размере $47,7 млрд. Такой прогноз сделала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в своем докладе.

Этот показатель выше того, который IATA прогнозировала в ноябрьском докладе,— $38 млрд, однако тогда организация ожидала более активного восстановления индустрии начиная со второго квартала 2021 года.

Между тем по сравнению с потерями за 2020 год, которые, по предварительным оценкам IATA, составят $126,4 млрд, убытки этого года будут улучшением, отмечает организация. Наибольшие потери ожидают европейские авиакомпании — $22,2 млрд, а также авиаперевозчиков Азиатско-тихоокеанского региона — $10,5 млрд.

В целом в 2021 году объем пассажирских перевозок восстановится до 43% от объема 2019-го, считают в IATA. Общее число перевезенных в 2021 году пассажиров может достичь 2,4 млрд. Это больше, чем в 2020 году, когда было перевезено 1,8 млрд пассажиров, но намного меньше показателя 2019-го — 4,5 млрд. Ожидается, что внутренние авиаперевозки будут восстанавливаться быстрее, чем международные. И ко второй половине 2021 года внутренние авиаперевозки могут достичь 96% от показателей 2019-го. Доходы глобальной авиаиндустрии — и от пассажирских, и от грузовых перевозок — в текущем году могут достичь $458 млрд, что составляет лишь 55% от доходов 2019 года, но на 23% больше, чем в 2020-м.

МинПром

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