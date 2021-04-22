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В Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грн

22.04.21 08:06
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"Нафтогаз" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в 11,8 млрд грн - при этом ранее ожидалась прибыль в 11,5 млрд грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления об установлении норматива части прибыли госкомпаний для перечисления в госбюджет, пишет издание "Экономическая правда".

Проект постановления был снят с рассмотрения правительства 21 апреля по предложению министра экономики Игоря Петрашко.

"Законом о "Государственном бюджете на 2021" передачено поступлений по коду бюджетной классификации доходов 21010500 "Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность", - 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен", - говорится пояснительной записке.

В то же время, говорится в документе, в соответствии с проектом финплана "Нафтогаза" на 2021 год, который поступил Минэкономики, компанией по результатам 2020 года прогнозируется получить убыток в сумме 11,8 млрд грн.

В Минэкономики добавляют, что без дивидендов от "Нафтогаза" поступления госбюджета от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд грн.

МинПром

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