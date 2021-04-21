Электротяжмашу дали добро на ремонт подвижного состава УЗ Харьковский завод "Электротяжмаш" получил аттестат аккредитации сроком на один год на право технического обслуживания и ремонт тягового электрооборудования подвижного состава "Укрзализныци". Документ выдан Филиалом "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта» АО "Укрзализныця".



В марте этого года предприятие посетила специальная комиссия, которая проверила производство на возможность выполнения ремонта тягового электрооборудования. Кроме того, представители Филиала проверили технологическую и конструкторскую документации.



"Наличие аттестата подтверждает возможность "Электротяжмаша" осуществлять на высоком уровне ремонтные работы и техническое обслуживание тягового электрооборудования подвижного состава "Укрзализныци". Документ дает право заводу участвовать в тендерах компании. Аттестат распространяется на номенклатуру производства "Электротяжмаша". При условии налаживания взаимовыгодного партнерства мы планируем рассмотреть возможность выполнения ремонтов номенклатуры сторонних производителей", — отметил и.о. Генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктор Бусько.



На сегодняшний день инвентарный парк локомотивов "УЗ" составляет почти 3600 единиц, из которых тепловозов — 1961 единица, электровозов — 1628 единиц. Подвижной состав компании изношен более чем на 90%, поэтому компания планирует инвестировать в его обновление 10 миллиардов гривен. Таким образом, партнерство "Электротяжмаша" и "Укрзализныци" имеет широкие перспективы.



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