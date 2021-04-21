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Из-за теневого рынка нефтепродуктов Украина в 2021 году потеряет более 22 млрд грн

21.04.21 17:40 , Укринформ
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Из-за теневого рынка нефтепродуктов бюджет Украины в 2021 году недополучит более 22 млрд грн акциза и НДС. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, из-за нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС бюджет Украины в 2021 году недополучит более 22 млрд грн акциза и НДС. Это на 21% больше, чем в 2020 году. Разрастание теневого рынка негативно сказывается не только на бюджете, но и на легальном бизнесе. Теневики "выдавливают" с рынка законопослушные сети, уверен эксперт.

"У легального бизнеса вскоре не останется выбора, работа без ухода в "тень" станет невозможной", – заявляет С.Куюн.

С.Куюн отмечает, что ряд сетей АЗС на топливном рынке Украины, которые работают в нижнем ценовом сегменте, по расчетам экспертов работают себе в убыток.

"Перед нами встал вопрос: за счет чего продавцы дешевого топлива продолжают расширение своего бизнеса, арендуя и покупая новые АЗС, газонаполнительные станции, нефтебазы, спонсируя футбольные клубы и политические проекты? Ведь деятельность этих сетей убыточна или по крайней мере бесприбыльная. Поэтому мы обратили внимание на источники снабжения и качество топлива, а также провели доступные любому потребителю исследования кассовой дисциплины на этих АЗС и нашли объяснение этому феномену", – говорит С. Куюн.

По его словам, секрет кроется в торговле топливом кустарного происхождения.

"Контрольные закупки топлива обнаружили ощутимые отклонения от нормативов по таким ключевым показателям, как содержание серы, бензола, ароматических углеводородов. В пробах бензина с "БРСМ" и SunOil был обнаружен моно-метил-анелин, или ММА – токсичное октаноповышающее вещество, запрещенное для использования в топливах не только в Украине, но и в Европе и США. Это является свидетельством кустарного происхождения топлива, которое намного дешевле легального за счет неуплаты акциза", - цитирует С.Куюна портал А-95.

Эксперты также провели исследование кассовых чеков. Онлайн-сервис Государственной налоговой службы Украины по проверке подлинности чеков не идентифицировал чеки со станции Мotto. Чеки с АЗК "БРСМ-Нафта" не отражали проведенную операцию покупки за наличные.

"Мы получили доказательства продажи фальсификата и нарушения кассовой дисциплины, не выезжая за пределы Киева. Это говорит о масштабах проблем на топливном рынке, которые никто не решает и поэтому они будут только разрастаться", – заявил С.Куюн.

МинПром

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