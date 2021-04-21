Украина сделала еще один шаг к промышленному безвизу с ЕС Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 апреля 2021 года получило официальное сообщение от Министерства иностранных дел Французской Республики о получении Украиной с 3 апреля 2021 года статуса полноправного члена Международной организации законодательной метрологии (OIML). Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.



"Полноправное членство даст возможность национальным производителям средств измерительной техники поставлять свою продукцию на рынки государств-членов организации без проведения дополнительных процедур их оценки. Кроме того, приобретение Украиной членства в OIML является важным для выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также существенным шагом на пути к заключению «промышленного безвиза", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.



На сегодняшний день приобретение полноправного членства позволит Украине голосовать на всех заседаниях организации и участвовать в работе технических комитетов, разработке новых документов, а также вносить предложения в Стратегию организации.



Также Украина будет иметь возможность принимать участие в системе сертификации OIML. Сертификаты признаются всеми государствами-членами организации, в частности, государствами-членами ЕС, странами Северной и Южной Америки, Африки и Азии.



Отмечается, что присоединение Украины к Конвенции об учреждении Международной организации законодательной метрологии было ратифицировано Верховной Радой Украины 5 ноября 2020 года.



"Украина прошла долгий путь к приобретению полноправного членства в данной организации, а именно в течение 23 лет с 1997 года, когда была членом-корреспондентом OIML. Статус члена-корреспондента сдерживал развитие современной метрологической системы Украины и возможность ее признания на международном уровне", - подчеркнул министр.



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