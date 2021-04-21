Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн

21.04.21 16:37 , Металлургпром
печать
размер текста:

В главном офисе ГП НАЭК "Энергоатом" генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин и директор ОП "Атомкомплект" ГП НАЭК "Энергоатом" Олег Дорошенко скрепили подписями договор об изготовлении и поставке конденсатора "блочно-модульного" исполнения с трубными системами из коррозионностойкого материала турбоустановки К- 1000-60/1500-2 для энергоблока № 1 Запорожской АЭС.

Сумма договора, подписанного с НАЭК "Энергоатом", составила 525,8 млн грн. Срок поставки оборудования: апрель - май 2022 года.

Временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил: "Для Компании это очень важное событие. Энергоатом уверенно воплощает программу модернизации оборудования 15 энергоблоков четырех украинских АЭС с августа 2019-го и рассчитанную на пять лет. На трех блоках ЗАЭС (№№ 2, 3, 4) уже эксплуатируются новые конденсаторы. Завершается изготовление конденсатора для энергоблока № 5. На 2023 год такие работы запланированы на энергоблоке № 6 ЗАЭС".

В.Субботин подчеркнул, что это важный контракт для турбостроителей, ведь он означает заказ на сумму в 0,5 миллиарда гривен и загрузку предприятия работой более чем на год. "Я очень благодарен "Энергоатому" за доверие", — добавил В.Субботин.

О.Дорошенко отметил: «Трудно переоценить значение этого соглашения. Работы по замене конденсаторов иметь как экономический эффект в виде выработки дополнительной электроэнергии, так и технический - повышение надежности эксплуатации энергоблоков».

Для Запорожской АЭС, состоящей из 6 энергоблоков мощностью по 1 000 МВт это будет пятый новый конденсатор из шести установленных на станции, который заменит "Турбоатом". Сейчас конденсаторы успешно работают на энергоблоках №№ 2, 3 и 4. Для блока № 5 "Турбоатом" завершает изготовление конденсатора и в мае - июне 2021 года оборудование будет полностью отгружено на станцию.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:16
Днепросталь-Энерго проведет аукцион по покупке электрической энергии
16:53
Украина сделала еще один шаг к промышленному безвизу с ЕС
16:43
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
16:16
Бразилия изучала возможности сотрудничества с Южмашем
15:51
Общая стоимость электроэнергии по зеленому тарифу возрастет на 23,3%
15:35
В 1 квартале Vale произвела меньше железной руды, чем ожидалось
15:18
Укргаздобыча выиграла аукцион, предложив за газовое месторождение 120 млн грн
14:54
Глобальные усилия по защите климата приведут к скачку спроса на водород
14:36
Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации – Шмыгаль
14:13
Уровень теневой экономики составил 28% от объема официального ВВП Украины
13:58
Власть должна предложить механизм поддержки экомодернизации промышленности
13:39
Трейдеры не хотят поставлять дизтопливо УЗ даже под угрозой штрафов
13:15
Магнитогорский меткомбинат нарастил прибыль на 52%
12:58
BHP ожидает значительного роста добычи руды в 2020-21 финансовом году
12:34
В ЕС решили сократить выбросы к 2030 году не менее чем на 55%
12:14
Сентравис будет поставлять трубы для китайской корпорации Sinopec
11:49
ArcelorMittal собирается в этом году по максимуму загружать мощности в ЮАР
11:34
Зеленая энергетика должна стать стратегическим приоритетом в работе правительства - мнение
11:31
Вместо прибыли 12 млрд грн Нафтогаз планирует получить столько же убытка
11:26
В I квартале Китай наполовину увеличил потребление стали
20.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!