В 1 квартале Vale произвела меньше железной руды, чем ожидалось

В прошлом квартале Vale произвела меньше железной руды, чем ожидалось, из-за снижения производительности на одной шахте и пожара погрузчика, а ее восстановление после аварии на хвостохранилище в начале 2019 года оказалось немного медленнее, чем предполагалось.
Это означает, что Vale оказывает огромное влияние на цены на ограниченном рынке, особенно после того, как в марте производство стали в Китае резко увеличилось. С момента резкого роста в прошлом году на фоне высокого спроса со стороны китайских сталелитейных заводов и перебоев в поставках, связанных с пандемией, фьючерсы на железную руду колебались в торговом диапазоне от 145 до 175 долл. за тонну, прежде чем в последние дни достигли многолетних максимумов.
Компания из Рио-де-Жанейро сообщила в понедельник, что объем производства в первом квартале составил 68 миллионов метрических тонн по сравнению со средней оценкой аналитиков в 72 млн тонн. Хотя объем производства Vale снизился с уровня четвертого квартала из-за сезонных факторов, он был выше, чем год назад. По данным Bloomberg NEF, в этом году ожидается, что на долю Vale будет приходиться 83% роста мирового предложения.
Компания сохранила свой годовой прогноз от 315 млн до 335 млн тонн и достигла годовой производственной мощности 327 млн тонн за квартал. Тем не менее, продажи железной руды отставали от производства, составив 59,3 миллиона тонн, что продолжило тенденцию прошлого года, поскольку компания пополнила запасы цепочки поставок.
Сочетание восстановления производства и высоких цен вернуло прибыль к уровню 10-летней давности. Поскольку руководство сосредоточено на существующих активах, а не на сделках, как это было во время предыдущих бума, Vale награждает инвесторов дивидендами и обратным выкупом.