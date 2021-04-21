В 1 квартале Vale произвела меньше железной руды, чем ожидалось В прошлом квартале Vale произвела меньше железной руды, чем ожидалось, из-за снижения производительности на одной шахте и пожара погрузчика, а ее восстановление после аварии на хвостохранилище в начале 2019 года оказалось немного медленнее, чем предполагалось.



Это означает, что Vale оказывает огромное влияние на цены на ограниченном рынке, особенно после того, как в марте производство стали в Китае резко увеличилось. С момента резкого роста в прошлом году на фоне высокого спроса со стороны китайских сталелитейных заводов и перебоев в поставках, связанных с пандемией, фьючерсы на железную руду колебались в торговом диапазоне от 145 до 175 долл. за тонну, прежде чем в последние дни достигли многолетних максимумов.



Компания из Рио-де-Жанейро сообщила в понедельник, что объем производства в первом квартале составил 68 миллионов метрических тонн по сравнению со средней оценкой аналитиков в 72 млн тонн. Хотя объем производства Vale снизился с уровня четвертого квартала из-за сезонных факторов, он был выше, чем год назад. По данным Bloomberg NEF, в этом году ожидается, что на долю Vale будет приходиться 83% роста мирового предложения.



Компания сохранила свой годовой прогноз от 315 млн до 335 млн тонн и достигла годовой производственной мощности 327 млн ​​тонн за квартал. Тем не менее, продажи железной руды отставали от производства, составив 59,3 миллиона тонн, что продолжило тенденцию прошлого года, поскольку компания пополнила запасы цепочки поставок.



Сочетание восстановления производства и высоких цен вернуло прибыль к уровню 10-летней давности. Поскольку руководство сосредоточено на существующих активах, а не на сделках, как это было во время предыдущих бума, Vale награждает инвесторов дивидендами и обратным выкупом.



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