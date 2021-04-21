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Укргаздобыча выиграла аукцион, предложив за газовое месторождение 120 млн грн

21.04.21 15:18 , Бизнес Цензор
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АО "Укргаздобыча" выиграло аукцион на пользование недрами Юлиевского газоконденсатного месторождения (Золочевский блок, Харьковская обл.) предложив за него 120,67 млн грн. Об этом свидетельствуют данные площадки prozorro.sale, передает Интерфакс-Украина.

В торгах также приняло участие ООО "Аукционно-консалтинговый центр" (Полтава), которое не стало поднимать цену выше стартовой 58,74 млн грн.

По данным Государственной службы геологии и недр, специальное разрешение на месторождение будет выдано сроком на 20 лет. Запасы природного газа на конец 2020 года по категории С1 оценивались в 365 млн куб. м, С2 – 763 млн куб. м, конденсата – 146 тыс. тонн по С1 и 105 тыс. тонн – по С2.

На соседнем объекте от Золочевского блока расположена принадлежащая "Укргаздобыче" установка комплексной подготовки газа и конденсата.

В то же время также запланированные на 21 апреля аукционы по Щербаковско-Шкурупеевской (Полтавская обл.), Восточно-Космацкой (Ивано-Франковская обл.) и Лючковско-Березовской площадям (Ивано-Франковская обл.) не состоялись.

"Укргаздобыча", входящее в дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча", в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей 70-75% общей добычи газа в стране.

МинПром

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