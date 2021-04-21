Глобальные усилия по защите климата приведут к скачку спроса на водород Глобальные усилия по защите климата вызовут резкий рост спроса на водород в ближайшие десятилетия. Основываясь на продолжающейся тенденции устойчивого развития, при которой нефть, уголь и газ постепенно заменяются, мировой спрос на водород почти удвоится в период с 2019 по 2040 год с 2400 тераватт-часов (ТВтч) до 4590 ТВтч, а до 2070 года спрос на водород вырастет в семь раз до 17 390 ТВтч. Об этом говорится в исследовании, проведенного стратегическим консультантом аудиторской компании PwC.



Зеленый водород может проложить путь к климатической нейтральности там, где прямое использование электричества невозможно или затруднительно. Например, его можно использовать для замены доменного процесса с высоким содержанием CO2 в сталелитейной промышленности. Он также незаменим в химической промышленности для достижения климатической нейтральности. То же самое и с воздушным транспортом, и с перевозками тяжелых грузов.



На этом можно заработать много денег. Достаточно одного объявления - и цена акций взлетает до небес. Когда водородный стартап становится публичным, у него обычно только одно направление: вверх. Размер, оборот или даже прибыль не играют никакой роли.



Согласно исследованию PwC, водород в основном используется на транспорте (30%), в воздушном сообщении (20%), в сталелитейной и химической промышленности (15%) и в производстве энергии (15%). Остальное распределяется по различным другим областям, таким как строительный сектор.



Задача состоит в том, чтобы "целенаправленно стимулировать спрос на климатически нейтральный водород", - говорит Маттиас Витземанн, один из авторов исследования. Эксперт PwC рекомендует сосредоточить финансирование "на промышленных кластерах, которые борются с собственной декарбонизацией".



Такие производители стали, как ThyssenKrupp, ArcelorMittal или Salzgitter, уже могут производить сталь, не влияющую на климат. Но они все еще ждут, когда государство возьмет на себя обязательства по покрытию части дополнительных затрат на предстоящие инвестиции и текущие операции. Соответствующим компаниям предстоит принять важные инвестиционные решения, и поэтому им необходимо быстро внести ясность.



Исследование PwC предсказывает, что зеленый водород будет "конкурентоспособным в больших количествах уже к 2030 году". Предпосылкой является то, что производственные затраты на электроэнергию из возобновляемых источников упадут ниже 20 долларов за мегаватт-час (МВт-ч), и в то же время во всем мире вырастут налоги на выбросы CO2.



Себестоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников в 2030 году в размере 20 долларов за МВт-ч представляется реалистичной. В отдельных проектах в солнечных странах, таких как Саудовская Аравия, это значение даже занижено. Цены на электроэнергию являются решающим фактором при электролизе водорода. По данным PwC, в настоящее время на них приходится от 60 до 70 процентов переменных затрат при производстве зеленого водорода.



Массовый рост спроса на энергию для производства водорода означает, что страны с большим потенциалом возобновляемых источников энергии, такие как Канада или Марокко, становятся потенциальными экспортерами зеленой электроэнергии или зеленого водорода», - говорит PwC. С другой стороны, промышленно развитые страны, такие как Германия или Япония, с большей вероятностью станут импортерами.



Эксперты PwC отмечают один аспект, который может помешать производству зеленого водорода в отдельных случаях: "Поскольку для производства одного килограмма водорода необходимо использовать 22 литра воды, густонаселенные промышленные районы подходят только в качестве производственных площадок, причем в ограниченной степени", - говорят эксперты PwC. Таким образом, вода может стать «критическим фактором местоположения».



Однако наличие воды вряд ли станет серьезной проблемой. "В регионах, где недостаточно пресной воды или есть опасения нарушения водного баланса, приемлемым вариантом является опреснение морской воды. Затраты на опреснение вполне управляемы. Эти затраты уже давно учитываются в соответствующих проектах", - сказал недавно Бернд Хейд, эксперт по водороду McKinsey. "Это не будет тормозом для глобального развития", - сказал он. Кроме того, исследуются процессы электролиза с использованием соленой воды.



С целью создания водородной инфраструктуры во всей Европе PwC обращает внимание на модернизацию существующих газопроводов. Однако требуются и дополнительные строки. В стадии подготовки находятся проекты, основанные на использовании существующей инфраструктуры газовой сети для транспортировки водорода в больших количествах с солнечного юга Европы в промышленные центры на северо-западе континента.



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