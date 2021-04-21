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Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации – Шмыгаль

21.04.21 14:36 , Интерфакс Украина
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Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Об этом заявил на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продлевает карантин", - заявил Д.Шмыгаль.

Также премьер-министр призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи, так как массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

"Мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется, не только с точки зрения количества случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез", - сказал Д.Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер отметил, что улучшение ситуации не означает возвращение к массовым "гуляниям".

В частности, особую осмотрительность и сознательность Д.Шмыгаль призвал соблюдать в период майских праздников и Пасхи. "В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - добавил он.

Премьер отметил, что в пятницу с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.

"Массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса", - подчеркнул глава Кабмина.

МинПром

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