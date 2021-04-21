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Уровень теневой экономики составил 28% от объема официального ВВП Украины

21.04.21 14:13 , РБК Украина
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Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2020 года составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на на 3 п. п. больше показателя января-сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

Как отмечается в обзоре министерства, рост уровня в 2020 году теневой экономики был ожидаемым. Введенные ограничительные меры с целью защиты населения от биологической опасности своими последствиями имели уменьшение деловой активности (как внутри страны, так и за ее пределами) и, соответственно, существенный рост убытков в экономике.

"При таких условиях стремление бизнеса уменьшить риски потерять ресурсов в условиях высокой неопределенности является естественным", - говорится в сообщении.

Динамика уровней теневой экономики, рассчитанных с использованием различных методов, была разнонаправленной. Так, из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, увеличение уровня по сравнению с соответствующим периодом 2019 года зафиксировал лишь метод убыточности предприятий - на 12 п. п. (до 32% от объема официального ВВП).

Два из четырех методов показали уменьшение уровня теневой экономики: метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 1 п. п. (до 23% от объема официального ВВП); электрический метод - на 1 п. п. (до 25% от объема официального ВВП).

Монетарный метод показал отсутствие изменений в динамике уровня теневой экономики (31% от объема официального ВВП).

Напомним, в уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года.

МинПром

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