Трейдеры не хотят поставлять дизтопливо УЗ даже под угрозой штрафов Компаниям, с которыми АО "Укрзализныця" заключило рамочные соглашения о поставках дизельного топлива, выгоднее отказаться выполнять их условия, чем поставлять дизтопливо по старой цене. Как передает Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Громадському.



"Им выгоднее уплатить штрафы, отказаться, чем выполнять соглашения, потому что себе в убыток они не хотят работать. Это произошло после того, как известную всем "трубу Медведчука" прикрыли, собственно, по нефтепродуктам он был довольно мощным импортером в Украину. Конъюнктура рынка начала меняться, и это повлияло на стоимость дизельных продуктов", - объяснил министр.



Он подчеркнул, что арест имущества В.Медведчука и, в частности, нефтепродуктопровода имел косвенное влияние на ситуацию с поставками дизельного топлива для "Укрзализныци". По словам В.Криклия, поставщики готовы участвовать в новых тендерах и заключать новые соглашения, но по новым условиям. Министр отметил, что "Укрзализныця" нашла решение, как обеспечить свои потребности в дизельном топливе до завершения новых тендерных процедур и заключения новых контрактов.



Как сообщалось, "Укрзализныця" 19 апреля заявила, что из-за отказа поставщиков отгружать топливо по заключенным договорам компания имеет запас дизельного топлива только на 4 суток.



СНБО на заседании 19 февраля 2021 года принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в числе которых народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ о финансировании терроризма. По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на всё имущество Медведчука.



Во исполнение решения СНБО 21 февраля президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс". 23 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического трубопровода. В настоящее время арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".



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