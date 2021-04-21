Магнитогорский меткомбинат нарастил прибыль на 52% Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", один из крупнейших мировых производителей стали, объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2021 года.



Выручка Группы ММК увеличилась к прошлому кварталу на 18,0% и составила 2 185 млн долл. в связи с ростом цен на сталь в России и в мире.



EBITDA за квартал увеличилась на 53,2% к уровню прошлого квартала и составила 726 млн долл., отражая рост выручки на фоне благоприятной рыночной динамики. Рентабельность по EBITDA выросла на 7,6 п.п. до 33,2%.



Чистая прибыль составила 477 млн долл., увеличившись по сравнению с прошлым кварталом на 52,4% в связи с ростом показателей прибыльности.



Свободный денежный поток за квартал остался неизменным и составил 125 млн долл. вследствие оттока в оборотный капитал на фоне увеличения цен на металлопродукцию и доли экспортных продаж с более длинными сроками реализации, а также роста запасов готовой продукции в преддверии строительного сезона.



Выручка Группы ММК выросла относительно 1 квартала 2020 года на 27,8% в связи с увеличением объемов продаж на фоне окончания модернизации стана 2500 г/п и повышательной динамики рыночных цен на металлопродукцию.



EBITDA выросла на 64,3% по сравнению с 1 кварталом прошлого года, отражая возросшую выручку. Показатель рентабельности EBITDA достиг 33,2%, увеличившись на 7,4 п.п.



Чистая прибыль увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2020 года более чем в три раза, отражая рост прибыльности бизнеса на фоне восстановления глобальных рынков.



Свободный денежный поток вырос относительно 1 квартала прошлого года на 8,7% и составил 125 млн долл.



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