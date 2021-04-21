BHP ожидает значительного роста добычи руды в 2020-21 финансовом году BHP Group PLC сообщила, что общий объем добычи железной руды за девять месяцев до конца марта 2021 года вырос на 4%, до 188 млн тонн, чему способствовал рекордный объем добычи на железорудных карьерах Западной Австралии. Компания ожидает значительного роста добычи руды в 2020 – 2021 финансовом году до 253 млн тонн.



Однако плохая погода заставила горнодобывающую компанию из списка FTSE 100 снизить годовые прогнозы по углю. Прогноз по добыче металлургического угля был снижен до 39–41 млн тонн (предыдущая оценка 40–44 млн тонн) из-за сильной влажной погоды в течение кварталов с декабря 2020 года по март 2021 года.



Прогноз по добыче энергетического угля был снижен до 18-20 млн тонн (предыдущая оценка 21-23 млн тонн) в результате значительного воздействия погоды и меньших, чем ожидалось, объемов на угольном карьере Cerrejón в Колумбии после забастовки и ограничений на коронавирус (COVID-19).



BHP повысила прогноз по меди до 1,535–1,660 млн тонн на фоне более высоких, чем ожидалось, показателей на Эскондиде в Чили.



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