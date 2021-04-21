Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

BHP ожидает значительного роста добычи руды в 2020-21 финансовом году

21.04.21 12:58 , Steelland
печать
размер текста:

BHP Group PLC сообщила, что общий объем добычи железной руды за девять месяцев до конца марта 2021 года вырос на 4%, до 188 млн тонн, чему способствовал рекордный объем добычи на железорудных карьерах Западной Австралии. Компания ожидает значительного роста добычи руды в 2020 – 2021 финансовом году до 253 млн  тонн.

Однако плохая погода заставила горнодобывающую компанию из списка FTSE 100 снизить годовые прогнозы по углю. Прогноз по добыче металлургического угля был снижен до 39–41 млн тонн (предыдущая оценка 40–44 млн  тонн) из-за сильной влажной погоды в течение кварталов с декабря 2020 года по март 2021 года.

Прогноз по добыче энергетического угля был снижен до 18-20 млн тонн (предыдущая оценка 21-23 млн тонн) в результате значительного воздействия погоды и меньших, чем ожидалось, объемов на угольном карьере Cerrejón в Колумбии после забастовки и ограничений на коронавирус (COVID-19).

BHP повысила прогноз по меди до 1,535–1,660 млн тонн на фоне более высоких, чем ожидалось, показателей на Эскондиде в Чили.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:13
Уровень теневой экономики составил 28% от объема официального ВВП Украины
13:58
Власть должна предложить механизм поддержки экомодернизации промышленности
13:39
Трейдеры не хотят поставлять дизтопливо УЗ даже под угрозой штрафов
13:15
Магнитогорский меткомбинат нарастил прибыль на 52%
12:34
В ЕС решили сократить выбросы к 2030 году не менее чем на 55%
12:14
Сентравис будет поставлять трубы для китайской корпорации Sinopec
11:49
ArcelorMittal собирается в этом году по максимуму загружать мощности в ЮАР
11:34
Зеленая энергетика должна стать стратегическим приоритетом в работе правительства - мнение
11:31
Вместо прибыли 12 млрд грн Нафтогаз планирует получить столько же убытка
11:26
В I квартале Китай наполовину увеличил потребление стали
10:47
У зеленой металлургии нет стимулов для развития – Магомедов
10:31
Два крупных австралийских производителя лития решили объединить бизнес
10:24
К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров
09:58
Внедрение европейскими властями СВАМ противоречит духу и букве СА с ЕС - мнение
09:46
В январе-марте мировое производство алюминия выросло на 3,57%
09:14
ЕЭК продлила действие пошлин на украинские трубы
08:42
В I квартале объем розничной торговли в Украине вырос на 7,5%
08:04
Укроборонпром хочет создать индустриальный парк в Николаеве
20.04.21
17:52
Cталелитейное сырье продолжает дешеветь
17:34
На востоке Китая планируют сократить значительный объем метмощностей
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!