В ЕС решили сократить выбросы к 2030 году не менее чем на 55% Представители Европарламента и Совета государств-членов в Брюсселе рано утром в среду объявили об ужесточении климатических целей в Европейском союзе. Теперь сокращение выбросов CO2 к 2030 году должно составить не менее 55% по сравнению с утвержденными ранее 40%.



"Это выдающийся момент для ЕС и мощный сигнал для всего мира, - написал вице-президент Комиссии ЕС Франс Тиммерманс в Twitter. - Наша приверженность климатически нейтральному ЕС будет определять нашу политику в течение следующих 30 лет. Это хороший день для людей и планеты".



После более чем 15 часов переговоров участники переговоров в Европейском парламенте наконец приняли программу, которую главы государств и правительств ЕС утвердили в конце 2020 года. Парламент ЕС на самом деле хотел гораздо большего: сокращения выбросов парниковых газов на 60% и более строгого метода расчета. Депутаты пошли на уступки лишь в деталях.



Помимо процентного соотношения, главным предметом разногласий был вопрос о том, следует ли и в какой степени включать количество углекислого газа, хранимого лесами, растениями и почвами. Депутаты Европарламента жалуются, что включение этих так называемых поглотителей ослабляет цель по сокращению выбросов. Вместо 55% фактическая экономия составила бы только 52,8%, жаловались, в частности, зеленые.



В результате европейские парламентарии договорились как минимум о том, что подсчет хранилищ будет ограничен 225 миллионами тонн углекислого газа. Комиссия ЕС должна увеличить связывающую способность лесов до 300 миллионов тонн углекислого газа за счет облесения, так что чистые выбросы парниковых газов могут быть сокращены более чем на 55%.



Парламенту удалось создать климатический совет с 15 экспертами для поддержки реализации целей. Кроме того, определен бюджет выбросов парниковых газов на следующие несколько десятилетий, из которого можно определить рубеж на 2040 год.



Ужесточенная цель на 2030 год - это шаг на пути к тому, чтобы сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году. Для достижения этой цели следует прекратить выбросы или улавливать в хранилища почти все парниковые газы. Это потребует комплексной реструктуризации экономики в течение следующих 30 лет в сторону возобновляемых источников энергии и методов производства без выбросов.



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