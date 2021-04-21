Сентравис будет поставлять трубы для китайской корпорации Sinopec Компания "Сентравис", одно из крупнейших в Европе специализированных предприятий по производству бесшовных нержавеющих труб, объединяющее трубопрессовый и трубоволочильный цеха, которые до 2000 года являлись частью "Никопольского Южнотрубного завода", продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке бесшовных труб. После двухлетних переговоров, подготовки и согласования необходимых документов, корпорация Sinopec (Китай) одобрила "Сентравис" как своего поставщика.



Таким образом, "Сентравис" сможет участвовать в реализации проектов Sinopec как производитель бесшовных труб.



"Хочу поблагодарить нашу команду за проделанную работу. Работа с одной из ведущих китайских и мировых корпораций – большая честь и ответственность, но мы уверены в качестве свой работы и готовы соответствовать самым высоким требованиям наших клиентов", – сообщил генеральный директор "Сентравис" Юрий Атанасов.



Sinopec владеет 30 нефтеперерабатывающими заводами и 353 хранилищами для нефтепродуктов вместимостью 18,8 млн м³. Розничная сеть корпорации относится к крупнейшим в КНР и состоит из 30 тысяч автозаправок. Sinopec – вторая по величине компания-производитель нефти и газа в Китае и третья по величине химическая компания в мире.



Напомним, украинская компания поставляет бесшовные трубы в Европейский Союз, на Ближний Восток, в Латинскую Америку, Восточную Европу, США, Индию, Австралию, Японию, Канаду, другие регионы и страны.



Объем производства компании по итогам 2020 года составил 19,05 тыс. тонн. Объем реализации составил в минувшем году 19,8 тыс. тонн труб.



В 2020 году "Сентравис" поставил бесшовные трубы в 50 стран мира (от Австралии до Южной Кореи) для 523 клиентов.



Среди ключевых клиентов "Сентравис" в 2020 году – Buhlmann Group, Damstahl GmbH, ThyssenKrupp, Salzgitter AG, Karl Mertl Handelsges. Компания реализовала ряд масштабных заказов для таких мировых компаний, как Bousted International Heaters, Stainalloy Nederland, Buhlmann Group.



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