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ArcelorMittal собирается в этом году по максимуму загружать мощности в ЮАР

21.04.21 11:49 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация ArcelorMittal заявила, что предпримет все необходимые шаги для ликвидации дефицита стальной продукции в ЮАР, возникшего в конце прошлого года из-за недостаточных объемов производства в то время, как спрос начал восстанавливаться после эпидемии коронавируса.

Весной 2020 г. ArcelorMittal South Africa (Amsa), крупнейший производитель стали в стране, полностью остановила меткомбинат Vanderbijlpark с двумя доменными печами и прекратила работу одной из печей на заводе Newcastle.

В дальнейшем Amsa снова запустила доменные печи на Vanderbijlpark в июне и декабре 2020 г., но простой на комбинате Newcastle оказался более продолжительным, чем ожидалось, что и стало одной из причин возникновения дефицита.

Теперь Amsa заявляет, что модернизация доменной печи на заводе Newcastle завершена, что повысит ее надежность и исключит новые простои. Компания собирается в этом году по максимуму загружать свои мощности, составляющие 6,5 млн т стали и 4,8 млн т проката в год.

МинПром

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