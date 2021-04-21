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Вместо прибыли 12 млрд грн Нафтогаз планирует получить столько же убытка

21.04.21 11:31 , РБК Украина
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Проект финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, который поступил в Министерство финансов, предусматривает убыток компании за 2020 год на сумму 11,8 млрд грн. В министерстве рассчитывали на 11,5 млрд грн прибыли.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, который планируется утвердить на заседании правительства 21 апреля.

Как отмечается в документе, законом "О государственном бюджете Украины на 2021 год" предусмотрено поступления от дивидендов госпредприятий на сумму 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен.

"Вместе с этим согласно проекту финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, который поступил в министерство, обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозируется получить убыток в сумме 11,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, "Нафтогаз" в 2020 году демонстрировал убыточную деятельность. Консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года вырос до 17,034 млрд грн. В прошлом году за этот же период прибыль составила 12,850 млрд грн.

Вместе с тем Кабинет министров 23 декабря 2020 года утвердил финансовый план "Нафтогаза" на 2020 год с чистой прибылью в размере 11,489 млрд гривен.

МинПром

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