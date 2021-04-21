Зеленая энергетика должна стать стратегическим приоритетом в работе правительства - мнение На пути инвесторов в Украине по-прежнему стоит неэффективный госменеджмент, коррупция и отсутствие верховенства права. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он подчеркнул, что во всем мире зеленые проекты стали одними из основных драйверов роста экономики. "Такое могло случиться и в нашей стране. В кризисный 2020 год инвесторы вложили в украинскую зеленую энергетику 1,24 млрд евро, увеличив суммарную мощность ВИЭ на 22%. Взамен власть нарастила долг перед зелеными предприятиями за произведенную ими э/э - 18 млрд грн. Это очень плохой сигнал для тех, кто только подумывает вкладывать или нет инвестиции в Украину. Зеленые инвестиции в нашу экономику могут признать слишком рискованными", - предостерегает С.Магера.



"Тогда мы не сможем занять подобающее место в новом международном разделении труда, которое в будущем будет основано на зеленом прогрессе каждой страны. Пора перестать думать о зеленой энергетике, как об альтернативной, и сделать ее стратегическим приоритетом в работе правительства", - добавил народный депутат.



С.Магера выразил уверенность, что интерес инвесторов к сфере ВИЭ будет расти. Уже в этом году аукционы по оффшорным ветрогенерациям могут сравняться по степени важности и объемам сделок с нефтяными аукционами. Украина имеет два выхода к морю, горный массив, и потенциально свободную площадь в угольных регионах, где можно создать развитую ВИЭ-инфраструктуру.



"Это создаст тысячи новых рабочих мест и также поможет решить вопрос трансформации угольных регионов. Кроме того, интенсивное развитие зеленой энергетики создаст дополнительный внутренний спрос на сталь и поможет выполнить обязательства, взятые Украиной в рамках Парижского соглашения", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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