В I квартале Китай наполовину увеличил потребление стали По оценкам Kallanish China Steel Intelligence, потребление стальной продукции в Китае в первом квартале 2021 г. составило, учитывая фактор изменения складских запасов, 196,28 млн. т. Это на 51,6% больше, чем в тот же период прошлого года.



Безусловно, необходимо учитывать, что в первом квартале 2020 г. в Китае на протяжении двух месяцев действовал жесткий карантин, во время которого не функционировали многие промышленные предприятия и стройки. Тем не менее, нынешний спрос на прокат существенно превышает докризисные показатели 2019 г.



Производство стали в марте составило в Китае 94,02 млн. т, что является вторым показателем в истории, уступающим только августу 2020 г. Среднесуточная выплавка достигла 3,033 млн. т, что соответствует более 1,1 млрд. т в годовом эквиваленте.



По данным Национального бюро статистики КНР, в первом квартале рост ВВП страны составил 18,3%. Инвестиции в основной капитал составили 9,6 трлн. юаней ($1,47 трлн.), что на 25,6% больше, чем годом ранее, и на 6% превышает уровень первого квартала 2019 г. Экспорт вырос на 38,7% по сравнению с январем-мартом прошлого года до 4,61 трлн. юаней.



Как считают аналитики Kallanish, из-за высокого объема видимого потребления китайские власти не смогут добиться сокращения выплавки стали в стране в текущем году.



МинПром

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