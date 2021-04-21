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У зеленой металлургии нет стимулов для развития – Магомедов

21.04.21 10:47
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Согласно данным Worldsteel парниковые выбросы металлургии составляют 7-9% от общемировых. Производство 1 тонны стали генерирует 1,83 тонны СО2. Поэтому сокращение выбросов по Парижскому соглашению - это вызов для сталелитейщков. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Он отметил, что ЕС к 2030 году обязался сократить выбросы на 55%, по сравнению с 1990 годом. Украина решила всех "удивить", и закрепила во Втором национально-определенном вкладе (НОВ2) показатель сокращения на уровне 65%. Для этого понадобится минимум 102 млрд евро для всех отраслей украинской экономики, из них до 10 млрд евро необходимо металлургии.

"Наша власть поставила амбициозную, но недостижимую цель. Во-первых, у нас и близко нет таких огромных средств. Во-вторых, в НОВ2 не были конкретизированы источники финансирования. Ситуация очень напоминает провал Национального плана Украины по сокращению выбросов на ТЭЦ и ТЭС. Тогда оказалось, что спустя 3 года после его утверждения, правительство так и не утвердило источники финансирования", - подчеркивает народный депутат.

М.Магомедов обратил внимание на то, что нашим единственным успехом в декарбонизации можно считать более низкий, чем в ЕС, уровень выбросов СО2. "Но достигнут он был не благодаря реформам и внедрению экотехнологий, а по причине постепенного вымирания отечественной промышленности. Продолжим идти по этому пути, и о возрождении украинской экономики можно будет забыть навсегда", - сказал он.

Нардеп также отметил, что наиболее приемлемый способ выплавки стали по нормам Green Deal — электродуговые печи. В США такое производство составляет 70% от общего производства стали, в ЕС - 41%. Чтобы сделать всю металлургию зеленой, Евросоюзу понадобится до 2030 года вложить в экомодернизацию отрасли 144 млрд евро инвестиций. Это много даже по меркам ЕС.

"Наилучшим из доступных технологических решений является трансформация традиционной украинской металлургии в электрометаллургию. Для этого правительству и парламенту следует решить ряд неотложных вопросов: предоставить скидку по цене э/э для предприятий, которые генерируют до 250 кг СО2 на тонну стали, принять законопроекты о создании Фонда декарбонизации и о целевом использовании 50% отчислений от эконалога на экомодернизацию экономики. Кроме того, важно добиться от ЕС индивидуального подхода к Украине по СВАМ, и получить доступ к европейским фондам, из которых финансируются экологические проекты", - сказал народный депутат.

МинПром

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