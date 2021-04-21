Два крупных австралийских производителя лития решили объединить бизнес Крупнейшие австралийские производители литиевой продукции Orocobre и Galaxy Resources приняли решение о проведении слияния.



Более крупная Orocobre приобретет 100% акций Galaxy. Сделка объемом около $3,1 млрд. будет проведена посредством обмена ценными бумагами, без привлечения наличных средств. Ее планируется завершить в августе текущего года.



Новое объединение станет пятым по величие поставщиком литиевой продукции в мире после чилийской SQM, американской Albemarle, китайских Ganfeng Lithium и Tianqi. Основные мощности компании единой компании будут размещаться в Аргентине.



В настоящее время Orocobre расширяет в этой стране производительность литиевого проекта Olaroz. В первой половине 2022 г. она должна достигнуть 42,5 тыс. т карбоната лития в год. Второй проект Cauchari будет запущен позже. Galaxy в начале 2022 г. должна запустить в той же Аргентине проект Sal de Vida производительностью 10,7 тыс. т карбоната лития в год с последующим расширением в две стадии до 32,1 тыс. т.



Кроме того, Orocobre в партнерстве с Toyota Tsusho строит в Японии завод по производству 10 тыс. т гидроксида лития в год. Этот материал используется для изготовления аккумуляторов. Galaxy в Австралии разрабатывает месторождение литиевой руды Mt Cattlin, получая с него 180-200 тыс. т концентрата в год. Также ей принадлежит лицензия на крупное месторождение James Bay в Канаде.



Таким образом, в ходе объединения возникнет крупный поставщик литиевого сырья в виде как концентрата, так и карбоната, добываемого из высокогорных соленых озер. Сообщается, что партнеры рассчитывают достигнуть значительного эффекта экономии на масштабах.



МинПром



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