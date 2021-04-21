Внедрение европейскими властями СВАМ противоречит духу и букве СА с ЕС - мнение Механизм действия европейской углеродной пошлины начнет действовать с 2023 года, но уже сейчас ясно, что СВАМ окажет дискриминационное воздействие на государства с низким уровнем декарбонизации экономики. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"В их число входит Украина. Сегодня более 40% украинского экспорта приходится на ЕС, поэтому ущерб от СВАМ для отечественной экономики будет колоссальным", - сказал он.



Д.Шпенов напомнил, что власти ЕС рассматривают два возможных сценария введения СВАМ: первый – с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции; второй - без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей Евросоюза. Второй сценарий предполагает в разы большие выплаты по СВАМ и является неприемлемым для украинских компаний.



По мнению экспертов, если углеродную пошлину применят к Украине, за год мы потеряем 0,5% ВВП (около 700 млн евро) и более 4 млрд налоговых поступлений в бюджет. Сальдо украинского торгового баланса ухудшится на 380 млн евро, добавленная стоимость в промышленности уменьшится на 570 млн евро, а общие потери экономики составят около 3 млрд евро.



Более детальные расчеты показывают, что отечественные меткомбинаты на платежах по СВАМ потеряют 168-542 млн евро в год, на сокращении объемов экспорта - 155-200 млн евро, на снижении прибыли - 105-200 млн евро. Годовой объем капитальных инвестиций в металлургии снизится до скромных 130 млн евро.



"Украинская власть демонстрирует некоторое непонимание надвигающейся на промышленность катастрофы. Об этом свидетельствуют непомерные обязательство по декарбонизации, взятые правительством. Так, согласно требованиям Второго национально-определенного вклада в Парижское соглашение (НОВ2), к 2030 году Украина должна сократить выбросы на 65%, по сравнении с 1990 годом. Необходимые для этого инвестиции составляют 102 млрд евро", - подчеркнул Д.Шпенов.



Для сравнения: ЕС обязался снизить выбросы СО2 за тот же период на 55%. По оценкам экспертов, до 2050 года зеленый переход обойдется европейским металлургам в 100-144 млрд евро. Большая часть этих средств поступит из фондов Евросоюза в виде субсидий. Плюс к этому финансовые возможности европейских производителей вырастут за счет СВАМ, ведь поступления от уплаты этой пошлины будут целевым образом расходоваться на экомодернизацию промышленности ЕС. Украинским металлургам на выполнение требований НОВ2 потребуется до 10 млрд долл, не считая капитальных расходов на поддержание проектов развития.



"Очевидно, что если СВАМ применят к Украине в чистом виде, то украинскую промышленность, а за ней и экономику, ждет катастрофа, - подчеркивает Д.Шпенов. – Чтобы этого не произошло, украинская власть должна добиться от ЕС индивидуальных условий применения СВАМ. Это может быть отсрочка, исключения или другие механизмы"



"Искать основания для их применения к нашей стране следует в сфере евроинтеграции. У нас есть подписанное Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, в котором четко прописан порядок введения торговых ограничений. Внедрение европейскими властями СВАМ противоречит духу и букве Соглашения. Кроме того, Украина демонстрирует готовность присоединиться к European Green Deal, активно имплементирует европейские экологические директивы, разработала национальную стратегию декарбонизации. Это дает нам право считаться партнером ЕС по зеленому переходу и рассчитывать на исключения из правил в контексте введения СВАМ", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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