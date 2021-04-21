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ЕЭК продлила действие пошлин на украинские трубы

21.04.21 09:34 , МеталлСервис
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Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении некоторых видов стальных труб, произведённых металлургическими предприятиями Украины и поставляемых на таможенную территорию ЕАЭС, на время повторного расследования. Мера будет применяться до 7 февраля 2022 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Срок действия применяемой меры должен был истечь 1 июня 2021 года. Однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Сведения, представленные в заявлении, позволили департаменту сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта стальных труб из Украины и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. По результатам рассмотрения заявления 8 февраля 2021 года начато повторное антидемпинговое расследование", - говорится в сообщении.

Антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов украинских стальных труб установлена решением ЕЭК от 22 июня 2011 года и составляет от 18,9% до 37,8% в зависимости от производителя и разновидности продукции. Действие антидемпинговой меры продлено решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года до 1 июня 2021 года включительно.

МинПром

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