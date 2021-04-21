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Укроборонпром хочет создать индустриальный парк в Николаеве

21.04.21 08:04
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Госконцерн "Укроборонпром" работает над концепцией индустриального парка на базе входящего в концерн ГП "Николаевский судостроительный завод".

Об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев во время посещения Николаева, передает Интерфакс-Украина.

"Президент поддержал, чтобы на Николаевском судостроительном заводе создать индустриальный парк. Работаем над концепцией, чтобы привлечь инвесторов, наполнить заказами", – сказал Гусев.

По его словам, этот проект обсуждается с облгосадминистрацией и городскими властями. Гусев добавил, что парк может стать одним из первых, который будет функционировать по новому закону об индустриальных парках с льготами их резидентам, которые на прошлой неделе в первом чтении приняла Верховная Рада.

Гендиректор "Укроборонпрома" также поддержал идею демилитаризации недостроенного на заводе ракетного крейсера "Украина" и его продажи, а затем создания на его базе туристически привлекательного объекта. В то же время Гусев уточнил, что этот вопрос должен быть принят на уровне правительства.

Предполагается, что Николаевский судостроительный завод (ранее - "им. 61 коммунара") войдет в холдинг "Морские системы", создаваемый в рамках трансформации "Укроборонпрома". Помимо него в этот холдинг планируется также включить НПКГ "Зоря-Машпроект", КБ "Центр кораблестроения", Институт гидроприборов и производящий доки и плавучие краны завод "Паллада".

МинПром

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