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Cталелитейное сырье продолжает дешеветь

20.04.21 17:52 , uaprom.info
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Металлурги пытаются играть на понижение при ограниченном предложении со стороны российских и украинских поставщиков, что является основной причиной невозможности добиться желаемого, пресс-служба ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

На рынке США заключались единичные сделки. Как и ранее, наибольшим спросом пользуется сырье бразильских поставщиков, которые готовы осуществлять быструю доставку небольших партий, что является существенным преимуществом в сравнении с российскими и украинскими трейдерами. При этом большинство импортеров в США рассчитывают на скорое удешевление стального лома. В ожидании разворота ценового тренда покупки совершают заводы, которые имеют потребность в оперативной доставке материала. В настоящий момент рабочий диапазон цен составляет 560-570 долл./т cif.

В Италии местные заводы имеют достаточные запасы для работы в краткосрочной перспективе, что привело к падению спроса на чугун. Снижение активности покупателей также вызвано падением спроса на плоский прокат местного производства, что вынуждает заводы не закупать сырье без необходимости.

Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы", в ближайшие недели металлурги начнут сокращать закупки в связи с ожидаемым снижением стоимости стального лома и плавным падением спроса на плоский прокат. В условиях ухудшения конъюнктуры рынка готовой продукции импортеры будут стараться закупать небольшие партии, что позволит им перехватить инициативу при ценообразовании.

На региональных рынках стального лома во вторую неделю апреля произошло снижение котировок в связи с ослаблением спроса на готовую продукцию и наступлением празднования Рамадана в мусульманских странах.

В Турции в связи достаточным объемом складских запасов у импортеров и наступлением религиозных праздников количество сделок сократилось. Отдельные заводы продолжают закупать небольшие партии материала для покрытия текущих потребностей. При этом наибольшим спросом пользуется лом из стран ЕС, которые осуществляют оперативные поставки. Падение спроса привело к снижению котировок на все базовые виды лома на 5 долл. и в настоящий момент рабочий диапазон цен на лом марки HMS 1&2 (80:20) составляет 425-435 долл./т cif.

В странах Азии цены на стальное сырье остались неизменными. При этом, несмотря на Рамадан, отдельные импортеры продолжают активно закупать сырье. Однако рост предложения со стороны США, которые испытывают трудности с продажами лома в Турции, не позволяет трейдерам продолжить игру на повышение. Текущая стоимость лома HMS1 – 430 долл./т cif.

Эксперты УПЭ в ближайшие недели прогнозируют, что цены на металлолом пойдут вниз под влиянием снижения деловой активности в период празднования Рамадана и падения цен на длинный прокат. Также понижательное влияние на стоимость сырья будет оказывать и наличие достаточных складских запасов у крупнейших металлургов в Турции и азиатском регионе.

МинПром

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