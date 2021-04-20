На востоке Китая планируют сократить значительный объем метмощностей

Как сообщает Argus Media, провинция Шаньдун на востоке Китая, планирует ликвидировать 21,41 млн т / год установленных мощностей по производству сырой стали и 22,38 млн т / год чугуна к 2022 году, согласно документу, выпущенному местным правительством.
Закрытие осуществляется в соответствии с планами провинции по консолидации своей сталелитейной промышленности и перемещению производственных мощностей ближе к побережью, подальше от городских районов и за пределы китайских населенных пунктов «2 + 26», в отношении которых действуют более строгие меры контроля за загрязнением воздуха. Этот раунд вывоза нацелен на пропускную способность железнодорожного коридора Циндао-Цзинань. По его словам, любые предприятия, которые не могут выполнить планы, которые соответствуют целям национальной политики, должны будут получить одобрение правительства провинции.
У одиннадцати заводов будут ликвидированы мощности. В 2021 году мощности по производству стали в объеме 4,65 млн тонн и 5,07 млн тонн чугуна будут выведены из эксплуатации. В 2022 году будет выведено 16,76 млн тонн стали и 1,731 млн тонн чугуна.
Большинство сокращений приходится на зону контроля загрязнения воздуха в таких городах: Ji'ning, Ji'nan, Zibo, Dezhou, Liaocheng, Binzhou, и Heze.