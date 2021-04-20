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Минфин привлек покупателей ОВГЗ, повысив ставки

20.04.21 17:14 , Бизнес Цензор
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Министерство финансов на состоявшемся 20 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 4,59 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 33,03 млн грн при спросе 80,98 млн грн. Несмотря на ограничение предложения ставку по этим ценным бумагам пришлось повысить до 8,5% годовых, тогда как в предыдущий раз такие облигации размещались под 7,77%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 4,41 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,15% с 10,75% годовых неделей ранее. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет всего 2,59 млн грн, ставка по ним выросла до 11,3% годовых с 11,10% на минувшей неделе.

Кроме того, были размещены шестилетние ОВГЗ на 151,51 млн грн под 12,75% годовых.

МинПром

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