Минфин привлек покупателей ОВГЗ, повысив ставки Министерство финансов на состоявшемся 20 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 4,59 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.



В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 33,03 млн грн при спросе 80,98 млн грн. Несмотря на ограничение предложения ставку по этим ценным бумагам пришлось повысить до 8,5% годовых, тогда как в предыдущий раз такие облигации размещались под 7,77%.



Облигации сроком обращения один год были размещены на 4,41 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,15% с 10,75% годовых неделей ранее. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.



Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет всего 2,59 млн грн, ставка по ним выросла до 11,3% годовых с 11,10% на минувшей неделе.



Кроме того, были размещены шестилетние ОВГЗ на 151,51 млн грн под 12,75% годовых.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



