Эксперты надеются, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,7% Рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,7%. Как передает Укринформ, об этом заявил руководитель центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.



"По нашим базовым оценкам, в 2021 году ВВП вырастет на 4,7%. Еще полтора месяца тому назад у нас прогноз был выше, 5,1%, но, учитывая влияние карантина и удорожание импорта, мы пересмотрели свою оценку", - сказал Ю.Шоломицкий.



Он отметил, что основные факторы, которые будут давить на экономику в текущем году - это падение инвестиций в прошлом году, и продолжение заболеваемости коронавирусом, поскольку несмотря на негативное влияние карантинных мероприятий на экономику, сама заболеваемость тоже является негативным фактором, поскольку из-за болезни многие люди выпадают из рабочего процесса.



Также в центре отметили, что в следующем году рост ВВП будет несколько медленнее, чем в текущем году, и составит 2,7%. В 2023 году KSE ожидает ускорение роста ВВП до 3,7%, такому восстановлению экономики, по мнению специалистов центра, будут способствовать долгосрочные эффекты от инфраструктурных проектов и приток иностранных инвестиций.



Как сообщалось, Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП на 2021 год с 4,2% до 3,8%.



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