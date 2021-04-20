Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 раза

20.04.21 16:15 , enkorr
печать
размер текста:

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте 2021 года сократился почти в 2,5 раза – до 92 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (240 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает отраслевое издание enkorr.

Лидером по объему импорта стал порт "Пивденный", хотя за три месяца поставки через него снизились в 2 раза – до 32,8 тыс. тонн против 57,7 тыс. тонн в январе-марте прошлого года.

Морские поставки через порт Одесса за отчетный период снизились почти на треть – до 30 тыс. тонн.

На третьем месте порт "Измаил" – 13,6 тыс. тонн, в прошлом году поставки в этот период не осуществлялись.

Также импорт нефтепродуктов осуществлялся через порты "Херсон" (10,14 тыс. тонн), "Бердянск" (3,7 тыс. тонн) и "Черноморск" (1,83 тыс. тонн).

Импорт нефтепродуктов в другие украинские порты в январе-марте текущего года не осуществлялся.

Как сообщаломь, по итогам 2020 год через морские порты на внутренний рынок поступило 866 тыс. тонн нефтепродуктов против 965 тыс. тонн годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:43
Эксперты надеются, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,7%
15:57
Больше половины украинцев считают власть дилетантской
15:51
Vale в первом квартале нарастила добычу железной руды на 14,2%
15:31
Суд приостановил отбор поставщика газа для ОПЗ
15:11
Нацбанк направил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли
14:53
Средняя цена экспорта газа Газпромом в феврале выросла до 173 долл.
14:35
В мае Украина может остаться без дизтоплива
14:14
Норникель надеется на улучшение результатов своей работы к октябрю
13:52
ЗАлК сокращает свои убытки
13:35
Нафтогаз нарастил добычу нефти в Египте на 20%
13:14
Меркель высказалась за достройку Северного потока-2
12:58
Итальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в стране
12:45
Энергетике срочно нужна антикризисная стратегия – Магера
12:42
В Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедника
12:15
Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси
11:54
У Зеленского надеются на транш МВФ к осени
11:45
СВАМ дискриминирует украинский экспорт - Магомедов
11:35
Криклий надеется, что США помогут Украине с высокоскоростными поездами
11:13
Индия увеличила выплавку стали
10:58
В Украине на одну вакансию – 6 претендентов
19.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!