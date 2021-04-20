Больше половины украинцев считают власть дилетантской Негативные эмоции доминируют у граждан Украины в отношении ко власти, свидетельствуют результаты опроса, проведенные центром SOCIS с 8 по 12 апреля, накануне второй годовщины второго тура президентских выборов, и обнародованные во вторник.



Разочарование испытывают 45%, тревогу и страх - 22%, ненависть - 6%. Надежду сохраняют 26%, симпатию - всего 4% и только 1,5% - гордость.



На вопрос "Как бы Вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского" 57,1% назвали ее непрофессиональной и дилетантской, еще 16,3% считают ее популистской. Компетентной ее назвали 12,1% опрошенных.



Некомпетентность власти главной причиной экономического кризиса считают 27,8%, а 40,2% связывают кризис прежде всего с высоким уровнем коррупции.



72,8% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине плохой или очень плохой, 21,7% - удовлетворительной, 3,1% - хорошей, 0,5% - очень хорошей.



Только для 7,8% жизнь за последние два года улучшилась, а для 54,2% опрошенных финансовое положение семьи в этот период ухудшилось.



Более половины украинцев - 52% - считают, что Зеленский провалил борьбу с коррупцией, при этом 35,8% видят в борьбе с коррупцией определенные успехи, а 2,4% - даже серьезные сдвиги.



На вопрос, "Поддерживаете ли Вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?", большинство (52,1%) опрошенных ответили, что не поддерживают, 26,2% поддерживают, еще 15,9% считают, что до следующих выборов еще много времени.



В рамках расследования было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных украинскому правительству регионах методом телефонное интервью CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по возрасту, полу, типу поселения и делению на области. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.



МинПром

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