Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Суд приостановил отбор поставщика газа для ОПЗ

20.04.21 15:31 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

АО "Одесский припортовый завод" приостановило проведение отбора поставщика газа для переработки на давальческих условиях по решению суда.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 20 апреля ОПЗ по результатам электронного аукциона должен был принять решение об определении победителя процедуры отбора.

Однако 19 апреля в адрес ОПЗ поступило постановление Хозяйственного суда Одесской области об обеспечении иска ООО "Юнайтед Энерджи".

"Данным постановлением, в частности, запрещено АО "ОПЗ" "совершать любые действия в рамках проведения отбора по процедуре отбора, определения заказчика работ по переработке давальческого сырья", – сказано в сообщении.

ОПЗ отмечает, что принял необходимые меры для обжалования вышеупомянутого постановления.

"Но пока, во исполнение решения суда, АО "ОПЗ" вынужденно воздержаться от совершения каких-либо действий в рамках выполнения процедур отбора", – сказано в сообщении предприятия.

Как сообщалось, ранее "Одесский припортовый завод" перенес запланированный на прошлую пятницу электронный аукцион по отбору поставщика газа для переработки на давальческих условиях на 19 апреля. Причина такого решения не уточнялась.

Напомним, "Одесский припортовый завод" в прошлом году несколько раз переносил проведение конкурса по отбору поставщика газа на давальческих условиях. В это время периодически продлевался договор с нынешним поставщиком – ООО "Агро Газ Трейдинг".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:43
Эксперты надеются, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,7%
16:15
Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 раза
15:57
Больше половины украинцев считают власть дилетантской
15:51
Vale в первом квартале нарастила добычу железной руды на 14,2%
15:11
Нацбанк направил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли
14:53
Средняя цена экспорта газа Газпромом в феврале выросла до 173 долл.
14:35
В мае Украина может остаться без дизтоплива
14:14
Норникель надеется на улучшение результатов своей работы к октябрю
13:52
ЗАлК сокращает свои убытки
13:35
Нафтогаз нарастил добычу нефти в Египте на 20%
13:14
Меркель высказалась за достройку Северного потока-2
12:58
Итальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в стране
12:45
Энергетике срочно нужна антикризисная стратегия – Магера
12:42
В Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедника
12:15
Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси
11:54
У Зеленского надеются на транш МВФ к осени
11:45
СВАМ дискриминирует украинский экспорт - Магомедов
11:35
Криклий надеется, что США помогут Украине с высокоскоростными поездами
11:13
Индия увеличила выплавку стали
10:58
В Украине на одну вакансию – 6 претендентов
19.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!