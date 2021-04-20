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Средняя цена экспорта газа Газпромом в феврале выросла до 173 долл.

20.04.21 14:53 , Интерфакс
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Средняя цена экспорта российского газа (в дальнее и ближнее зарубежье) в феврале 2021 года выросла до 173 долл. за тысячу кубометров после 169 долл. за тысячу кубов в январе, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС России).

Год назад - в феврале 2020 года - средняя цена была 143 долл.

Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к спотовым индексам различной временной базы. В феврале спотовая цена в Европе (котировки "на день вперед" голландской TTF) опустилась до 219 долл. за тысячу кубометров, после 257 долл. в январе.

И если на "дне" рынка в середине коронакризисного 2020 года "Газпрому" благодаря такой настройке экспортного портфеля удавалось продавать газ по ценам выше спота, то по мере восстановления котировок цены на его газ оказались ниже краткосрочных спотовых индексов. Тем не менее, это делает российский газ более конкурентоспособным на европейском рынке.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долл. за тысячу кубов.

МинПром

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