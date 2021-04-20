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В мае Украина может остаться без дизтоплива

20.04.21 14:35 , Экономическая правда
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Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в ​​поставках из заводов российской "Роснефти".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 5 источников на рынке.

По словам источников издания, трейдер Proton Energy Group, который поставлял в Украину дизель и сжиженный газ "Роснефти", остановил экспорт с 1 апреля, а новый поставщик "Coral Energy" еще не взял это на себя.

"Украина потребляет больше 7 млн тонн дизельного топлива в год, импортируя две трети своих потребностей, преимущественно из РФ и Беларуси. После прекращения поставок Proton Украина пыталась увеличить морской импорт, но объемы были недостаточными", - говорится в сообщении.

Трейдеры рассказали агентству, что "Роснефть", которая в прошлом году поставила в Украину 1,75 млн тонн дизельного топлива трубопроводами и железными дорогами, не планирует возобновлять экспорт в следующем месяце, а на белорусском Мозырском НПЗ назначено плановое техническое обслуживание с 15 мая по 15 июня.

Ожидается, что Мозырский НПЗ поставит в Украину около 150 тыс тонн дизтоплива в мае по сравнению с обычными 240 тыс. тонн в месяц.

"Мы ожидаем дефицита около 270 тыс тонн в мае", - заявил один из источников.

Другой собеседник подсчитал, что дефицит дизельного топлива может составлять от 150 до 200 тыс. тонн в следующем месяце.

"Роснефть, Coral Energy, Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Министерство энергетики Украины не ответили сразу на запросы Reuters о комментариях", - добавляет агентство.

МинПром

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