Норникель надеется на улучшение результатов своей работы к октябрю "Норникель" объявил предварительные производственные результаты за первый квартал 2021 года, а также представляет обновленный производственный прогноз на 2021 год.



Старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин прокомментировал производственные результаты за первый квартал 2021 года: "Непредвиденные происшествия в Норильском дивизионе оказали негативное влияние на объемы производства никеля и меди всей Компании в первом квартале 2021 года. Вначале из-за аварии была временно приостановлена работа Норильской обогатительной фабрики, а потом из-за подтопления естественными грунтовыми водами были приостановлены рудники "Октябрьский" и "Таймырский".



В настоящее время на фабрике завершается аудит Ростехнадзора. С учетом устранения возможных замечаний регулятора ожидается, что Норильская обогатительная фабрика, согласно базовому сценарию, восстановится на полную мощность к октябрю текущего года.



Временная приостановка двух рудников и Норильской обогатительной фабрики с точки зрения снижения объемов конечной продукции повлияла в первом квартале прежде всего на выпуск товарного никеля и меди, что связано с более коротким циклом по производству цветных металлов.



Одновременно, в результате выхода на проектную мощность новой технологии по производству драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской ГМК была прекращена поставка сырья на переработку в Норильский дивизион, что привело к сокращению транспортного НЗП и росту производства металлов платиновой группы в первом квартале.



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