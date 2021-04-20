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Нафтогаз нарастил добычу нефти в Египте на 20%

20.04.21 13:35 , Интерфакс Украина
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В начале апреля текущего года Petrosannan Company — совместная компания-оператор НАК "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation — выполнила работы по гидроразрыву пластов на пилотных скважинах на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет, благодаря чему добыча нефти увеличилась более чем на 20%, или 600 баррелей в сутки.

Как сообщается в пресс-релизе департамента интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник, при условии сохранения достигнутых объемов добычи и текущих цен на нефть (60 долл. за баррель), группа "Нафтогаз" таким образом получит дополнительный доход от 400 тыс. долл. в месяц.

"Только начало нынешней кампании по интенсификации скважин позволило нам увеличить объем добычи нефти на 20%. Мы планируем в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, по проведению гидроразрывов пластов, на других участках, которые эксплуатирует Группа "Нафтогаз" в Арабской Республике Египет", — сообщил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Группа "Нафтогаз" реализует проекты по разведке и добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.

МинПром

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