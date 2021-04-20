Меркель высказалась за достройку Северного потока-2 Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Европе есть противоречия относительно проекта "Северный поток-2". Несмотря на то что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".



Об этом Меркель заявила во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



"Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком - 2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ - ред.). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что… газ "Северного потока - 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", - сказала А.Меркель.



Она отметила, что Германия "приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", это политическая борьба, которую многие видят иначе".



Отметим, ранее глава Европейской народной партии Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае обострения ситуации возле границ Украины.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России. По его словам, это информационная и энергетическая война.



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