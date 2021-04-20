Энергетике срочно нужна антикризисная стратегия – Магера Власти необходимо в срочном порядке спасать ситуацию в энергетической сфере. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"МВФ требует сбалансированной модели рынка электроэнергии. Вместо этого правительство и парламентское большинство занимаются ручным регулированием тарифов и вводят льготы. Игра в популизм с населением может закончится масштабным коллапсом в энергетике. Чтобы этого не допустить, Кабмин, Верховная Рада и участники рынка должны разработать антикризисную стратегию, которая поможет отрасли избежать худшего исхода и стабилизирует ситуацию в национальной энергетике", - сказал он.



"Речь идет именно о стратегии, а не об отдельных, порой неоднозначных инициативах. Например, о намерении Минфина поднять ставку эконалога и таким образом стабилизировать тарифы на электроэнергию. В результате эконалог уйдет на затыкание бюджетных дыр, а промышленники останутся наедине с вызовами зеленого перехода и СВАМ", - добавил С.Магера.



Он также отметил, что проблемы энергетической отрасли в Украине стали одним из оснований для трений по кредитной программе МВФ. Стремительный рост долгов, несогласованная отраслевая политика, невыполнение обязательств перед инвесторами ВИЭ по меморандуму 2020 года – эти вопросы вызывают у Фонда сомнения о целесообразности дальнейшего stand by кредитования нашей страны на сумму 2,9 млрд долл.



В 2020 году мощности украинских предприятий ВИЭ выросли на 22%. Годовой объем инвестиций в отрасль составил 1,24 млрд евро. Темпы развития зеленой энергетики являются одним из критериев соответствия политике Парижского соглашения. Ведь энергетика – один из основных производителей выбросов СО2 в экономике.



За последние 5 лет инвесторы вложили в отечественную зеленую энергетику более 10 млрд долл. Это открывает для Украины хорошие возможности в декарбонизации промышленности и создании в недалеком будущем новой отрасли по производству зеленого водорода, уверен С.Магера.



"Сегодня ВИЭ являются драйвером в украинских экотрансформациях. Несмотря на уступки инвесторов, которые согласились в августе 2020 года снизить зеленый тариф с условием выплаты долгов, правительство и НКРЭКУ не выполнили своих обязательств. В итоге долг вырос до 18 млрд грн. При этом руководители энергетики умудрились пошатнуть финансовую стабильность всегда прибыльного "Энергоатома" и почти довести до банкротства "Укрэнерго", - сказал он.



МинПром



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