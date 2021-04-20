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Итальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в стране
20.04.21 12:58 , Металлоснабжение и сбыт
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Итальянская компания Marcegaglia, один из ведущих европейских производителей сварных труб и листового проката, подтверждает свой высокий интерес к приобретению завода Acciai Speciali Terni (AST), крупнейшего производителя нержавеющей стали в стране. Об этом заявил генеральный директор компании Антонио Марчегалья.
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