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Итальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в стране

20.04.21 12:58 , Металлоснабжение и сбыт
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Итальянская компания Marcegaglia, один из ведущих европейских производителей сварных труб и листового проката, подтверждает свой высокий интерес к приобретению завода Acciai Speciali Terni (AST), крупнейшего производителя нержавеющей стали в стране. Об этом заявил генеральный директор компании Антонио Марчегалья.

По его словам, приобретение AST дало бы значительный синергический эффект. Marcegaglia производит до 550 тыс. т продукции из нержавеющей стали и примерно на 30% обеспечивает себя подкатом за счет поставок с AST.

Завод по производству нержавеющей стали мощностью около 1 млн т в год был официально выставлен на продажу германской корпорацией ThyssenKrupp в мае 2020 г. в рамках программы трансформации бизнеса. Как сообщает Marcegaglia, о сроках заключения сделки пока говорить рано, так как стороны продолжают переговоры.

Европейские специалисты отмечают, что интерес к AST могут проявлять и другие потенциальные покупатели. Благодаря повышению спроса и цен на нержавеющую сталь в Европе предприятие является достаточно прибыльным.

МинПром

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