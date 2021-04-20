Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедника

20.04.21 12:42 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Чилийский трибунал по охране окружающей среды единогласно вынес решение, согласно которому местные экологические органы должны еще раз рассмотреть заявку чилийской частной компании Andes Iron на реализацию проекта Dominga по добыче медной и железной руды на севере страны.

В 2017 г. экологические органы заблокировали проект стоимостью около 2,5 млрд долл. на том основании, что рудник будет расположен слишком близко к пингвиньему заповеднику. Кроме того, за проектом стоял известный в стране бизнесмен Карлос Альберто Делано с крайне неоднозначной репутацией. В частности, его неоднократно уличали в подкупе политиков.

Нынешнее решение трибунала снимает хотя бы экологические претензии к проекту. В частности, компания будет получать всю воду из опреснительной установки, мощности которой будет достаточно и для снабжения близлежащего городка.

Руководство Andes Iron уже рассчитывает начать строительство во второй половине текущего года. Мощность рудника составит 150 тыс. т меди в концентрате и 12 млн т железной руды в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:35
Нафтогаз нарастил добычу нефти в Египте на 20%
13:14
Меркель высказалась за достройку Северного потока-2
12:58
Итальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в стране
12:45
Энергетике срочно нужна антикризисная стратегия – Магера
12:15
Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси
11:54
У Зеленского надеются на транш МВФ к осени
11:45
СВАМ дискриминирует украинский экспорт - Магомедов
11:35
Криклий надеется, что США помогут Украине с высокоскоростными поездами
11:13
Индия увеличила выплавку стали
10:58
В Украине на одну вакансию – 6 претендентов
10:42
В Европе рекордно подорожал газ
10:29
Тарифообразование в портах должно быть прозрачным и понятным для бизнеса
10:21
Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды
10:18
Китай увеличивает производство цветных металлов
09:54
ЕС заинтересован в развитии водородной энергетики в Украине
09:12
ЕС продлила пошлины на сварные трубы из трех стран
08:53
АМКУ предостерегает АЗС от необоснованного повышения цен
08:30
ВВП Китая показал в первом квартале рекордный рост
08:02
Украина сократила экспорт зерновых
19.04.21
17:52
Укрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!