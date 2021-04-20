СВАМ дискриминирует украинский экспорт - Магомедов Под действие европейской углеродной пошлины (СВАМ) попадет 1/3 всего экспорта Украины. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. С этого момента Украина приступила к внедрению европейских экологических требований по стандартизации производства. В 2020 году украинская зеленая энергетика выросла на 22%, общая сумма инвестиций в отрасль составила 1,24 млрд евро. В ближайших планах – запуск системы торговли выбросами по принципу EU ETS.



В 2019 году доля Евросоюза в общем объеме украинского экспорта составила 41,5%. "Наши металлурги поставляют на европейский рынок больше продукции, чем на внутренний. В этом отношении СВАМ, новая углеродная пошлина ЕС, выглядит абсолютно нелогично. Конечные цели Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - борьба с изменением климата, декарбонизация производства и достижение углеродной нейтральности", - сказал он.



"Несмотря на высокий уровень углеродного следа в нашей экспортной продукции, показатель снижения выбросов по Парижскому соглашению у нас гораздо выше, чем у ряда европейских государств, которые не попадают под действие СВАМ. Поэтому углеродная пошлина является дискриминационной по отношению к Украине, она нанесет непоправимый ущерб украинской экономике и может полностью перечеркнуть наши усилия по евроинтеграции", - отмечает политик.



М.Магомедов подчеркнул, что от введения СВАМ в первую очередь пострадают ГМК, металлургия, химическая промышленность и электроэнергетика. Поступления от углеродной пошлины будут направляться на декарбонизацию предприятий Евросоюза. Это еще больше увеличит технологический разрыв между нашей и европейской промышленностью.



Эксперты подсчитали, что убытки только отечественного ГМК от действия СВАМ составят около 380 млн евро в год. Европейские металлурги, напротив, получат за счет новой пошлины дополнительное финансирование и смогут нарастить темпы экомодернизации. ЕС декларирует, что СВАМ призвана выровнять конкуренцию, но она наоборот сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной на европейском рынке.



"Правительству необходимо найти аргументы и убедить Евросоюз или временно вывести Украину из-под действия СВАМ, или предусмотреть для нашей страны особый режим углеродной пошлины. Украина участвует во всех экологических инициативах ЕС, у нас подписано Соглашение об ассоциации. На этом основании логично будет попросить европейцев предоставить нам доступ к финансовым ресурсам от поступлений по углеродной пошлине. Как будущий член ЕС Украина имеет право на особый режим сотрудничества", - уверен М.Магомедов.



МинПром



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