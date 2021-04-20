Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси

20.04.21 12:15 , Первый деловой
печать
размер текста:

Украина по-прежнему импортирует электроэнергию из Российской Федерации и Беларуси, однако известно, что к этому моменту НКРЭКУ, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна была подготовить решение о запрете подобных действий. В Верховной Раде был принят законопроект, 296 нардепов проголосовали за то, чтобы немедленно прекратить экспорт электричества из этих стран.

Так, 19 апреля был произведен очередной платеж за импортированную электроэнергию, а поставки электроэнергии в этот день были максимальными за последний месяц.

Ранее сообщалось, что мировых биржах электроэнергия стабильно держит максимальную цену. Такая ситуация была в феврале текущего года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:35
Нафтогаз нарастил добычу нефти в Египте на 20%
13:14
Меркель высказалась за достройку Северного потока-2
12:58
Итальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в стране
12:45
Энергетике срочно нужна антикризисная стратегия – Магера
12:42
В Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедника
11:54
У Зеленского надеются на транш МВФ к осени
11:45
СВАМ дискриминирует украинский экспорт - Магомедов
11:35
Криклий надеется, что США помогут Украине с высокоскоростными поездами
11:13
Индия увеличила выплавку стали
10:58
В Украине на одну вакансию – 6 претендентов
10:42
В Европе рекордно подорожал газ
10:29
Тарифообразование в портах должно быть прозрачным и понятным для бизнеса
10:21
Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды
10:18
Китай увеличивает производство цветных металлов
09:54
ЕС заинтересован в развитии водородной энергетики в Украине
09:12
ЕС продлила пошлины на сварные трубы из трех стран
08:53
АМКУ предостерегает АЗС от необоснованного повышения цен
08:30
ВВП Китая показал в первом квартале рекордный рост
08:02
Украина сократила экспорт зерновых
19.04.21
17:52
Укрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!