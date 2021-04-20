|
Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси
20.04.21 12:15 , Первый деловой
печать
Украина по-прежнему импортирует электроэнергию из Российской Федерации и Беларуси, однако известно, что к этому моменту НКРЭКУ, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна была подготовить решение о запрете подобных действий. В Верховной Раде был принят законопроект, 296 нардепов проголосовали за то, чтобы немедленно прекратить экспорт электричества из этих стран.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
19.04.21