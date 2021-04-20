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У Зеленского надеются на транш МВФ к осени

20.04.21 11:54 , Экономическая правда
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Украина может получить второй транш от МВФ по действующей программе в размере 2 млрд долл до сентября 2021 года.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает "Интерфакс-Украина".

"К сентябрю должны получить такой транш. А, если иметь в виду, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль, чтобы мы получили деньги. И это понимаем не только мы в Киеве, но и в Вашингтоне в офисе МВФ", - сказал О.Устенко.

Советник Зеленского напомнил, что "МВФ зарезервировал для Украины 5 млрд долл, 2,1 млрд долл из которых Украина уже получила".

По его словам, сейчас Украина ведет с МВФ активные технические консультации по получению очередного валютного транша, в том числе на уровне Кабмина, НБУ, Министерства юстиции, Министерства энергетики, а также Офиса президента.

"Мы ожидаем прогресса, мяч на нашей стороне. Те законопроекты, которые мы должны были принять для того, чтобы получить транш, касающиеся судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры - находятся сейчас на рассмотрении в парламенте. Я считаю, у нас достаточно шансов для получения средств МВФ", - резюмировал он.

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