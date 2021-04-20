Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Криклий надеется, что США помогут Украине с высокоскоростными поездами

20.04.21 11:35 , Укринформ
печать
размер текста:

Министерство инфраструктуры Украины заинтересовано в реализации совместных инфраструктурных проектов с американскими компаниями, в частности в сфере железнодорожного транспорта.

Как передает Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-встречи с представителями американской компании Wabtec Corporation, сообщает пресс-служба министерства.

В.Криклий подчеркнул, что реализация проектов в сфере железнодорожного транспорта является одним из приоритетов правительства Украины.

"Мы крайне заинтересованы в развитии сотрудничества с американской стороной, в частности в части обновления подвижного состава и развития высокоскоростного железнодорожного сообщения для развития пассажирских перевозок", - отметил министр.

Он также приветствовал заинтересованность компании Wabtec Corporation в сотрудничестве с украинской железной дорогой и поблагодарил за полученные "Укрзализныцей" 30 тепловозов, которые на данный момент эксплуатируются на региональных филиалах и обеспечивают перевозки грузов.

"Дальнейшая реализация проекта обновления парка тепловозов будет рассматриваться Укрзализныцей после внедрения системы сервисного обслуживания, что обеспечит повышение производительности и технической готовности этих локомотивов", - отметил глава Мининфраструктуры.

Стороны также обсудили возможное сотрудничество в развитии цифровизации транспортного сектора.

Как сообщалось, В.Криклий 16 апреля провел онлайн-встречу с министром транспорта Соединенных Штатов Америки Питом Буттиджеджем, во время которой стороны обсудили важность устойчивого развития инфраструктуры, в том числе авиации, железнодорожного транспорта, электромобильности, кибербезопасности и морских портов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:15
Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси
11:54
У Зеленского надеются на транш МВФ к осени
11:45
СВАМ дискриминирует украинский экспорт - Магомедов
11:13
Индия увеличила выплавку стали
10:58
В Украине на одну вакансию – 6 претендентов
10:42
В Европе рекордно подорожал газ
10:29
Тарифообразование в портах должно быть прозрачным и понятным для бизнеса
10:21
Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды
10:18
Китай увеличивает производство цветных металлов
09:54
ЕС заинтересован в развитии водородной энергетики в Украине
09:12
ЕС продлила пошлины на сварные трубы из трех стран
08:53
АМКУ предостерегает АЗС от необоснованного повышения цен
08:30
ВВП Китая показал в первом квартале рекордный рост
08:02
Украина сократила экспорт зерновых
19.04.21
17:52
Укрнафта отбилась от пени в 1,5 млрд долл. за срыв выплаты дивидендов
17:31
АМКУ может оставить без работы 10 тыс. сотрудников Днепровского меткомбината
17:12
Порт Черноморск снизил перевалку грузов почти на 20%
16:51
ОГХК могут продать уже в июле
16:50
В Украине почти год не работает ни один финстимул для декарбонизации промышленности - СМИ
16:34
В Китае снизился выпуск рафинированного никеля
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!