Криклий надеется, что США помогут Украине с высокоскоростными поездами

Министерство инфраструктуры Украины заинтересовано в реализации совместных инфраструктурных проектов с американскими компаниями, в частности в сфере железнодорожного транспорта.
Как передает Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-встречи с представителями американской компании Wabtec Corporation, сообщает пресс-служба министерства.
В.Криклий подчеркнул, что реализация проектов в сфере железнодорожного транспорта является одним из приоритетов правительства Украины.
"Мы крайне заинтересованы в развитии сотрудничества с американской стороной, в частности в части обновления подвижного состава и развития высокоскоростного железнодорожного сообщения для развития пассажирских перевозок", - отметил министр.
Он также приветствовал заинтересованность компании Wabtec Corporation в сотрудничестве с украинской железной дорогой и поблагодарил за полученные "Укрзализныцей" 30 тепловозов, которые на данный момент эксплуатируются на региональных филиалах и обеспечивают перевозки грузов.
"Дальнейшая реализация проекта обновления парка тепловозов будет рассматриваться Укрзализныцей после внедрения системы сервисного обслуживания, что обеспечит повышение производительности и технической готовности этих локомотивов", - отметил глава Мининфраструктуры.
Стороны также обсудили возможное сотрудничество в развитии цифровизации транспортного сектора.
Как сообщалось, В.Криклий 16 апреля провел онлайн-встречу с министром транспорта Соединенных Штатов Америки Питом Буттиджеджем, во время которой стороны обсудили важность устойчивого развития инфраструктуры, в том числе авиации, железнодорожного транспорта, электромобильности, кибербезопасности и морских портов.