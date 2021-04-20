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В Украине на одну вакансию – 6 претендентов

20.04.21 10:58 , Бизнес Цензор
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На начало апреля количество украинских безработных на учете службы занятости составляло около 430 тыс. человек, на одно свободное рабочее место в претендуют шесть безработных. Об этом заявила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передают "Факты".

"По состоянию на 7 апреля 2021 года, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных составляло 429 тыс. человек. На 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляла 77 тыс. единиц. Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года - 5 человек)", - сказала Ю.Жовтяк в интервью изданию.

Она также добавила, что, согласно статистическим данным службы занятости, наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалась среди служащих и руководителей - на одну вакансию претендовало 17 человек, технических служащих - 9, как и работников сферы торговли и услуг.

При этом Ю.Жовтяк добавила, что количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах.

Она отметила, что наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания и развлечений. В связи с чем, официанты, бармены, повара, бариста и горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.

МинПром

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