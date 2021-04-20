В Европе рекордно подорожал газ Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 3 месяца на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.



Цена газа с поставкой во вторник на голландском хабе TTF выросла до 267 долл. за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января, передает Интерфакс-Украина.



С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 234 долл. за тысячу кубометров.



Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.



Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.



Данные портала Gas Infrastructure Europe показывают, что в воскресенье, еще один день низкого спроса, европейская газовая отрасль смогла продолжить процесс медленного восполнения запасов газа в подземных хранилищах.



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