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В Европе рекордно подорожал газ

20.04.21 10:42 , Бизнес Цензор
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Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 3 месяца на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.

Цена газа с поставкой во вторник на голландском хабе TTF выросла до 267 долл. за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января, передает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 234 долл. за тысячу кубометров.

Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.

Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Данные портала Gas Infrastructure Europe показывают, что в воскресенье, еще один день низкого спроса, европейская газовая отрасль смогла продолжить процесс медленного восполнения запасов газа в подземных хранилищах.

МинПром

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