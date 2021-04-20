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Тарифообразование в портах должно быть прозрачным и понятным для бизнеса

20.04.21 10:29
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Мининфраструктуры вынесло на обсуждение проект приказа "О некоторых вопросах портовых сборов". Крайне важно, чтобы итоговый проект приказа сделал процесс тарифообразования в портовом хозяйстве прозрачным и понятным для участников рынка, а также создал действенные стимулы для развития украинских портов. Без последнего, экспортерам будет сложно нарастить объемы экспорта и поступлений валютной выручки в страну, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.

В документе предложена новая методика расчета ставок портовых сборов. По мнению МИУ, она даст возможность конкретизировать механизм расчета ставок, чтобы в дальнейшем использовать часть собранных средств на содержание и развитие морских портов, каналов и маяков.

Замечания к проекту можно предлагать до 15 мая 2021 года. "Напомню, что бизнес ждет от власти не только новой методики расчета портовых сборов, но также их снижения на 20%. По мнению экспертов, поможет поддержать основные экспортные отрасли и увеличить грузооборот в морских портах до 190 млн т в год", - сказал нардеп.

Д.Шпенов отметил, что ситуация с портовыми сборами осложняется ввиду действий РФ в Керченском проливе. Недавно страна-агрессор ограничила доступ к акватории Азовского моря военных судов под иностранным флагом, и проверят абсолютно все транзитные суда. Это привело к изменению графиков поставок грузов и снизило интенсивность грузопотока.

Нардеп подчеркнул, что если введенный Россией пропускной режим усилится, то порты Бердянска и Мариуполя практически прекратят перевалку грузов. Их необходимо будет перенаправить в черноморские порты, нагрузка на которые значительно возрастет. Если новый механизм расчета ставок портовых сборов окажется сложным для бизнеса, в работе портов могут возникнуть крайне нежелательные сбои.

"Проблемный вопрос в отношениях государства и морских портов - целевое использование средств, полученных от взымания портовых сборов. Сегодня 90% прибыли Администрации портов направляется в государственный бюджет. Оставшихся 10% портам не хватает, чтобы модернизировать инфраструктуру, повышать пропускную способность и качество обслуживания", - акцентировал Д.Шпенов.

МинПром

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