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Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды

20.04.21 10:21 , Металлоснабжение и сбыт
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Власти бразильского города Итагуаи в штате Рио-де-Жанейро потребовали от компании Companhia Siderurgica Nacional (CSN) приостановить работу своих портовых терминалов из-за нарушений экологического законодательства.

Компанию, в частности обвиняют в том, что она незаконно сбрасывает в океан отходы обогащения железной руды, а ее экологическая лицензия истекла в 2012 г. CSN отвергает эти обвинения, но с 16 июня приостановила работу железорудного экспортного терминала в Итагуаи.

Металлургическая и горнодобывающая компания CSN является вторым по величине экспортером железной руды в Бразилии после Vale. Через терминал Tecar в порту Итагуаи она может отправлять за рубеж до 45 млн т ЖРС в год. Кроме того, через него компания получает коксующийся уголь для своих меткомбинатов.

Пока не сообщается, как долго будет продолжаться простой и какое влияние он окажет на состояние мирового рынка железной руды.

МинПром

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