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Китай увеличивает производство цветных металлов
20.04.21 10:18 , МеталлСервис
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В течение января-марта 2021 года металлургические предприятия Китая произвели около 16,1 млн. тонн основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан). Рост объёмов в годовом соотношении - 11,7%, сообщает Reuters со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР.
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