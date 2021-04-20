Китай увеличивает производство цветных металлов В течение января-марта 2021 года металлургические предприятия Китая произвели около 16,1 млн. тонн основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан). Рост объёмов в годовом соотношении - 11,7%, сообщает Reuters со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР.



На долю первичного алюминия в указанном объёме пришлось 9,76 млн. тонн. Улучшение показателей к январю-марту 2020 года - 8,8%.



За март производство цветных металлов в Китае выросло год к году на 12,7% до 5,48 млн. тонн. Объёмы производства первичного алюминия, в частности, выросли на 8,5% до 3,28 млн. тонн, побив рекорд декабря 2020 - 3,27 млн. тонн.



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